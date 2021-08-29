Понад пів сотні поліцейських охоронятимуть порядок в Умані під час Рош га-Шана

Для забезпечення безпеки громадян в Умані залучено понад півсотні патрульних. Вони нестимуть службу в місті під час святкування Рош га-Шана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Нацполіції.

"Понад півсотні патрульних поліцейських Черкас, Києва, Дніпра, Житомира, Вінниці та Одеси протягом двох тижнів забезпечуватимуть безпеку як місцевих жителів, так й іноземних гостей під час святкувань Рош га-Шана", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що окрім превентивного відпрацювання міста та району до охорони порядку долучилися представники громадського формування Умані "Штурм".

Співробітникам вже провели інструктаж і вони направилися по місцях несення служби.