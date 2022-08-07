За полгода - никаких доказательств: Подоляк о вбросах про "черный рынок оружия" в Украине

Российская пропаганда пытается эксплуатировать страх среди союзников Украины. Однако за пол года не привела никаких доказательств существования "черного рынка оружия".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Пропаганда всегда эксплуатирует страх. Вбросами о "черном рынке оружия" Россия стремится дискредитировать Украину в глазах западных обществ. Как следствие-заблокировать поддержку. Но за полгода - ни одного доказательства. Это война в прямом эфире, где все видят, что есть тотальный учет и тщательный контроль", - пишет Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что после заявлений о якобы фиксации случаев контрабанды вооружения из Украины, Европол заявил о доверии украинскому правительству.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.