За півроку - жодних доказів: Подоляк про вкиди щодо "чорного ринку зброї" в Україні

Російська пропаганда намагається експлуатувати страх серед союзників України. Однак за пів року не навела жодних доказів існування "чорного ринку зброї".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Пропаганда завжди експлуатує страх. Вкидами про "чорний ринок зброї" Росія прагне дискредитувати Україну в очах західних суспільств. Як наслідок - заблокувати підтримку. Але за півроку - жодного доказу. Це війна в прямому ефірі, де всі бачать, що є тотальний облік і ретельний контроль", - пише Подоляк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що після заяв про нібито фіксацію випадків контрабанди озброєння з України, Європол заявив про довіру українському уряду.

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