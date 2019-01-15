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Покушение на замгендиректора "Харьковоблэнерго": полиция опубликовала фоторобот подозреваемого

Новости » Происшествия    15.01.2019 - 14:19
Покушение на замгендиректора "Харьковоблэнерго": полиция опубликовала фоторобот подозреваемого
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сейчас правоохранители устанавливают личность и местонахождение злоумышленника

Полиция опубликовала фоторобот подозреваемого в покушения на заместителя гендиректора "Харьковоблэнерго" Дмитрия Исаева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Как отмечается, сейчас правоохранители устанавливают личность и местонахождение злоумышленника.

Покушение на замгендиректора &quot;Харьковоблэнерго&quot;: полиция опубликовала фоторобот подозреваемого

Фото: фоторобот злоумышленника (hk.npu.gov.ua)

"Его приметы: на вид 23-25 лет, рост около 180 см, атлетического телосложения, внешность славянская. Был одет в черную длинную куртку с капюшоном", - говорится в сообщении.

Полиция просит граждан, имеющих любую информацию об указанном лице, сообщать по телефону (0572) 93-50-40, 102 или другим удобным способом.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция Харькова расследует покушение на убийство 43-летнего заместителя гендиректора "Харьковоблэнерго", на которого напали в подъезде дома в Немышлянском районе города.

Как писало РБК-Украина, в декабре в Полтаве задержали четырех сотрудников Национальной полиции, которые совершили разбойное нападение на прохожего.

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