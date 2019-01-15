Замах на заступника гендиректора "Харківобленерго": поліція опублікувала фоторобот підозрюваного

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Наразі правоохоронці встановлюють особу та місцезнаходження зловмисника

Поліція опублікувала фоторобот підозрюваного у замаху на заступника гендиректора "Харківобленерго" Дмитра Ісаєва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Головного управління Національної поліції у Харківській області.

Як зазначається, наразі правоохоронці встановлюють особу та місцезнаходження зловмисника.

Фото: фоторобот зловмисника (hk.npu.gov.ua)

"Його прикмети: на вигляд 23-25 років, зріст близько 180 см, атлетичної статури, зовнішність слов’янська. Був одягнений у чорну довгу куртку з капюшоном", - йдеться у повідомленні.

Поліція просить громадян, які мають будь-яку інформацію про вказану особу, повідомляти за телефоном (0572) 93-50-40, 102 або іншим зручним способом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція Харкова розслідує замах на вбивство 43-річного заступника гендиректора "Харківобленерго", на якого напали у під'їзді будинку у Немишлянському районі міста.

Як писало РБК-Україна, у грудні в Полтаві затримали чотирьох співробітників Національної поліції, які вчинили розбійний напад на перехожого.