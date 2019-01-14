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Полиция расследует нападение на замгендиректора "Харьковоблэнерго"

Новости » Происшествия    14.01.2019 - 15:20
Полиция расследует нападение на замгендиректора "Харьковоблэнерго"
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По данному факту открыто дело по статье "покушение на убийство"

В Харькове полиция расследует нападение на 43-летнего жителя Харькова, которое произошло в Немишлянском районе города. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Как отмечается, 12 января неизвестные в масках напали на мужчину и нанесли ему ножевые ранения. Пострадавшего госпитализировали с ножевыми ранениями живота и грудной клетки. По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. 12 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины, полиция разыскивает злоумышленников.

"В 16:00 у дверей собственной квартиры на потерпевшего напали двое неизвестных в масках. Они нанесли ему несколько ударов ножом по туловищу и чем-то по голове, после чего скрылись через пожарный выход", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, неизвестные напали на заместителя генерального директора по экономике и инвестициям АО "Харьковоблэнерго" Дмитрия Исаева.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кривом Роге (Днепропетровская область) неизвестные избили местного депутата Вадима Мирзояна. Полиция открыла дело по статье "покушение на убийство".

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