В Полтавской области полицейские напали и ограбили прохожего

Фото: полиция (РБК-Украина)

Сотрудники ГБР задержали полицейских

В субботу, 29 декабря, следователи теруправления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного в городе Полтаве и полицейские Полтавской области задержали четырех сотрудников Национальной полиции, которые совершили разбойное нападение на прохожего. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ДБР.

В ГБР сообщают, что 27 декабря в городе Кременчуге пьяные полицейские напали на прохожего и забрали его деньги.

"По данному факту территориальным управлением ГБР в городе Полтаве открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) и ч.2 ст.187 (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что один из группы полицейских, которые подозреваются в издевательствах над задержанными и получении взяток в Харькове, хочет восстановиться в должности и взыскать с ГУНП в Харьковской области средний заработок за время вынужденного прогула.

РБК-Украина писало, что в Харькове полицейские жестоко били людей и требовали от них взятки. Ранее прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении четырем работникам сектора патрульной полиции, которые подозреваются в издевательствах над задержанными и получении взяток. Следствием установлены неоднократные случаи превышения служебных полномочий.

Напомним, 21 декабря полиция Киева начала служебное расследование по факту избиение женщин полицейскими метрополитена.