ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Полтавской области полицейские напали и ограбили прохожего

Новости » Происшествия    29.12.2018 - 14:59
В Полтавской области полицейские напали и ограбили прохожего
Фото: полиция (РБК-Украина)

Сотрудники ГБР задержали полицейских

В субботу, 29 декабря, следователи теруправления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного в городе Полтаве и полицейские Полтавской области задержали четырех сотрудников Национальной полиции, которые совершили разбойное нападение на прохожего. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ДБР.

В ГБР сообщают, что 27 декабря в городе Кременчуге пьяные полицейские напали на прохожего и забрали его деньги.

"По данному факту территориальным управлением ГБР в городе Полтаве открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) и ч.2 ст.187 (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что один из группы полицейских, которые подозреваются в издевательствах над задержанными и получении взяток в Харькове, хочет восстановиться в должности и взыскать с ГУНП в Харьковской области средний заработок за время вынужденного прогула.

РБК-Украина писало, что в Харькове полицейские жестоко били людей и требовали от них взятки. Ранее прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении четырем работникам сектора патрульной полиции, которые подозреваются в издевательствах над задержанными и получении взяток. Следствием установлены неоднократные случаи превышения служебных полномочий.

Напомним, 21 декабря полиция Киева начала служебное расследование по факту избиение женщин полицейскими метрополитена.

 

Завершено следствие по полицейским, которые "крышевали" воров на киевском вокзале Протесты в Одессе: полиция отпустила двух задержанных активистов
Новости Украины полициянападениеразбойполномочия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь