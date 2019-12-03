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Покушение на Соболева: "Правый сектор" опровергает причастность Гергерта к движению

Новости » Общество     03.12.2019 - 06:08
Покушение на Соболева: "Правый сектор" опровергает причастность Гергерта к движению
Фото: Андрей Гергерт (politrada.com)

Комбат "Червень" не является участником движения "Правый сектор"

Движение "Правый сектор" в рамках расследования покушения на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева отрицает причастность к их организации Андрея Гергерта с позывным "Червень". Об этом передает пресс-служба "Правого сектора".

В частности, во время публикации информации о покушении на Соболева, в результате которого погиб 3-летний сын депутата, Гергерт отметил, что проверит, были ли причастны к преступлению "бойцы его батальона".

"По сообщениям некоторых медиа подозреваемые в этом преступлении якобы имеют отношение к "Правому сектору", потому что подчинялись заместителю командующего УДА (Украинской добровольческой армии, - ред.) так называемому комбату "Червню" (Андрею Гергерту). "Правый сектор" в очередной раз подчеркивает, что Андрей Гергерт и его бойцы не имеют никакого отношения к "Правому сектору", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее Гергерт заявлял, что один из задержанных, которого подозревают в покушении на Вячеслава Соболева, три года воевал на Донбассе. Гергерт предположил, что такие действия бойца могут быть связаны с пост-травматическим синдромом.

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Новости Украины Сергей СоболевПравый сектор
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