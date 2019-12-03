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Замах на Соболєва: "Правий сектор" спростовує причетність Гергерта до руху

Новини » Суспільство     03.12.2019 - 06:08
Замах на Соболєва: "Правий сектор" спростовує причетність Гергерта до руху
Фото: Андрій Гергерт (politrada.com)

Комбат "Червень" не є участником руху "Правий сектор"

Рух "Правий сектор" у рамках розслідування замаху на депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва заперечив причетність до їхньої організації Андрія Гергерта із позивним "Червень". Про це передає прес-служба "Правого сектора".

Зокрема, під час публікації інформації про замах на Соболєва, внаслідок якого загинув 3-річний син депутата, Гергерт зазначив, що перевірить, чи були причетні до злочину бійці "його батальйону".

"За повідомленнями деяких медіа підозрювані у цьому злочині нібито мають відношення до "Правого сектору", бо підпорядковувались заступнику командувача УДА (Української добровольчої армії, - ред.) так званому комбату "Червню" (Андрію Гергерту). "Правий сектор" вкотре наголошує на тому, що Андрій Гергерт та його бійці не мають жодного відношення до "Правого сектора", - говориться в заяві.

Нагадаємо, раніше Гергерт заявляв, що один із затриманих, якого підозрюють у замаху на В'ячеслава Соболєва, три роки воював на Донбасі. Гергерт припустив, що такі дії бійця можуть бути пов'язані з пост-травматичним синдромом.

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Новини України Сергій СоболєвПравий сектор
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