Покушение на Шефира: по машине выстрелили 18 раз, жизни водителя ничего не угрожает
В ходе покушения на Сергея Шефира по его автомобилю выстрелили около 18 раз. Ранения получил его водитель, но его жизни ничего не угрожает.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг руководителя прокуратуры Киевской области Алексея Хоменко.
"Автомобиль, в котором находился Шефире, ехал в направлении Киева, между селами Ходосовка и Лесники по автомобилю из посадки было совершено около 18 выстрелов из автоматического оружия. Сам Сергей Шефир не пострадал, однако ранение получил его водитель. Со слов медицинских работников, его жизни ничего не угрожает", - отметил Хоменко.
Напомним, ранее появились фото с места обстрела машины Шефира.
Также стало известно, что к расследованию подключилась СБУ. Как заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, на Шефира устроили засаду в лесу.