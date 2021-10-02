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Покушение на Шефира. Генпрокуратура рассматривает более 10 версий

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Трускавец, Суббота 02 октября 2021 12:18
Покушение на Шефира. Генпрокуратура рассматривает более 10 версий Фото: генпрокурор Украины Ирина Венедиктова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Генпрокуратура назвала количество версий, которые рассматриваются в деле о покушении на первого помощника президента Сергея Шефира. Правоохранители сейчас имеют таких более 10.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг генпрокурора Украины Ирину Венедиктову во время выездного заседания фракции "Слуга народа".

"Что касается версий. Они были озвучены сразу. Я тогда сказала, что есть две основные версии, но мы не отвергаем и другие. У нас более 10 версий, с которыми мы работаем. Мы их не отвергаем", - рассказала Венедиктова.

Напомним, 22 сентября неизвестные обстреляли автомобиль Шефира, ранив его водителя. Помощник президента в результате нападения не пострадал.

По мнению главы МВД Дениса монастырского, целью нападения было убийство Шефира.

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