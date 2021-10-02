Замах на Шефіра. Генпрокуратура розглядає понад 10 версій

"Що стосується версій. Вони були озвучені відразу. Я тоді сказала, що є дві основні версії, але ми не відкидаємо й інші. У нас більш як 10 версій, з якими ми працюємо. Ми їх не відкидаємо", - розповіла Венедіктова.