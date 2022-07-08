Покушение на экс-премьера Японии: как на это реагирует мир и что об этом известно

Как это произошло

Как передают местные телеканалы, в японском городе Нара неизвестный мужчина дважды выстрелил в спину бывшего премьера страны Синдзо Абэ из ружья в то время, как он выступал с речью в городе Нара накануне выборов.

После чего бывший японский премьер потерял сознание, его госпитализировали на вертолете.

Отметим, что по данным Nikkei, выстрел был произведен в спину из дробовика, однако местная полиция уточнила, что стреляли из пистолета. Позже Kyodo сообщил, что политик получил огнестрельное ранение в шею справа, однако у него открылась подкожное кровотечение в левой груди.

Что известно о его состоянии

После госпитализации Абэ местные СМИ начали ширить информацию о том, что у бывшего премьер-министра сердечно-легочная недостаточность

"Абэ доставили в больницу, но, по последним данным, у него - "остановка сердечно-легочной системы". Это может означать, что он мертв, но это пока не подтверждено", - передают корреспонденты местных телеканалов.

Отметим, что термином "остановка сердечно-легочной системы" японцы обозначают клиническую смерть.

Между тем некоторые СМИ уже пишут о смерти экс-премьера.

Стрелка задержали

Подозреваемого, совершившего покушение на Синдзо Абэ, задержали. Им оказался бывший военных Морских сил самообороны Японии до 2004 года.

Стрельцу, по имени Тэцуя Ямагами, 41 год. Сам он родом из города Нара, где и было совершено покушение.

По информации местных СМИ, стрелок уже дал первые показания в которых заявил, что был недоволен политикой экс-премьера и планировал его убить.

Также известно, что после нападения на Абэ Национальное полицейское управление создало экстренный штаб.

Реакция мира

На покушение на бывшего японского премьера уже успели отреагировать ряд правящих фигур как в Японии, так и на мировой арене.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида

"Насколько мне известно, делается все, чтобы спасти жизнь Синдзо Абэ. Я не знаю мотивов и предыстории этого нападения, но это покушение является актом жестокости, который произошел во время выборов", - заявил он.

Госсекретарь США Энтони Блинкен

"США глубоко расстроены и глубоко обеспокоены новостями из Японии о покушении на жизнь бывшего премьер-министра Абэ. Мы не знаем его состояния, но наши мысли с его семьей и народом Японии", - говорит Блинкен.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон

"Cильно потрясен и расстроен, услышав об ужасном нападении на Синдзо Абэ. Мои мысли с его семьей и близкими", - пишет Джонсон.

Кто такой Синдзо Абэ?

Бывший лидер правящей Либерально-демократической партии Синдзо Абэ сегодня выступал в рамках кампании по выборам в Палату советников, запланированных на воскресенье.

Он занимал пост премьер-министра Японии с 2006-го по 2007-й и с 2012 по 2020 год. Уходя с должности во второй раз, он говорил, что покидает ее из-за проблем со здоровьем, при этом 67-летний политик все равно оставался влиятельной фигурой в правящей Либерально-демократической партии Японии.