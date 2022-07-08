Замах на екс-прем'єра Японії: як на це реагує світ та що про це відомо

Сьогодні в місті Нара було скоєно замах на колишнього прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе. Політика було тяжко поранено під його виступу в рамках передвиборчої кампанії.
Все що відомо про замах на політика, його стан та реакцію світу - зібрано в матеріалі РБК-Україна.
Як інформують місцеві телеканали, в японському місті Нара невідомий чоловік двічі вистрілив в спину колишнього прем'єра країни Сіндзо Абе з рушниці в той час, як він виступав з промовою в місті Нара напередодні виборів.
Після чого колишній японський прем'єр втратив свідомість, його госпіталізували на гелікоптері.
Зазначимо, що за даними Nikkei, постріл був здійснений у спину з дробовика, проте місцева поліція уточнила, що стріляли з пістолета. Пізніше Kyodo повідомив, що політик отримав вогнепальне поранення в шию праворуч, проте у нього відкрилася підшкірна кровотеча в лівих грудях.
Після госпіталізації Абе місцеві ЗМІ почали ширити інформацію про те, що у колишнього прем'єр-міністра серцево-легенева недостатність
"Абе доставили до лікарні, але, за останніми даними, у нього - "зупинка серцево-легеневої системи". Це може означати, що він мертвий, але це поки що не підтверджено", - передають кореспонденти місцевих телеканалів.
Зазначимо, що терміном "зупинка серцево-легеневої системи" японці позначають клінічну смерть.
Тим часом деякі ЗМІ вже пишуть про смерть екс-прем'єра.
Підозрюваного, який вчинив замах на Сіндзо Абе, затримали. Ним виявився колишній військових Морських сил самооборони Японії до 2004 року.
Стрільцю, на ім'я Тецуя Ямагамі, 41 рік. Сам він родом з міста Нара, де і був скоєний замах.
За інформацією місцевих ЗМІ, стрілець вже дав перші свідчення в яких заявив, що був незадоволений політикою екс-прем'єра і планував його вбити.
Також відомо, що після нападу на Абе Національне поліцейське управління створило екстрений штаб.
На замах на колишнього японського прем'єра вже встигли відреагувати ряд правлячих фігур як у Японії, так і на світовій арені.
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда
"Наскільки мені відомо, робиться все, щоб врятувати життя Сіндзо Абе. Я не знаю мотивів та передісторії цього нападу, але цей замах є актом жорстокості, який стався під час виборів", - заявив він.
Держсекретар США Ентоні Блінкен
"США глибоко засмучені та глибоко стурбовані новинами з Японії про замах на життя колишнього прем'єр-міністра Абе. Ми не знаємо його стану, але наші думки з його родиною і народом Японії", - каже Блінкен.
Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон
"Cильно вражений і засмучений, почувши про жахливий напад на Сіндзо Абе. Мої думки з його родиною та близькими", - пише Джонсон.
Колишній лідер правлячої Ліберально-демократичної партії Сіндзо Абе сьогодні виступав у рамках кампанії з виборів до Палати радників, запланованих на неділю.
Він обіймав посаду прем'єр-міністра Японії з 2006-го по 2007-й та з 2012 по 2020 рік. Йдучи з посади вдруге, він казав, що залишає її через проблеми зі здоров'ям, при цьому 67-річний політик все одно залишався впливовою фігурою у правлячій Ліберально-демократичній партії Японії.