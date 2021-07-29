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Покушение на добровольца АТО. В суд направили обвинение против сотрудника ФСБ

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Киев, Четверг 29 июля 2021 20:20
Покушение на добровольца АТО. В суд направили обвинение против сотрудника ФСБ Фото: СБУ направила в суд обвинение против сотрудника ФСБ по делу о покушении на добровольца АТО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Служба безопасности Украины (СБУ) направила в суд обвинительный акт в отношении сотрудника ФСБ РФ по делу о покушении на добровольца АТО. Он подозревается в организации этого преступления в сговоре с бывшим генералом СБУ Валерием Шайтановым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сотрудник ФСБ обвиняется в том, что в 2019-2020 годах он действовал как организатор преступления по предварительному сговору с бывшим генералом СБУ Валерием Шайтановым. Они готовили покушение на добровольца АТО (Антитеррористической операции) Адама Осмаева.

В СБУ напомнили, что в апреле 2020 года в ходе многоэтапной спецоперации по разоблачению Шайтанова была собрана исчерпывающая доказательная база его сотрудничества с российскими спецслужбами.

Сейчас идет судебное рассмотрение обвинительного акта в отношении Шайтанова в совершении преступлений, предусмотренных пятью статьями УК Украины:

  • ч. 1 ст. 111 (государственная измена);
  • ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление);
  • ч. 5 ст. 27 (соучастие в преступлении);
  • ч. 3 ст. 258 (создание террористической группы или террористической организации);
  • ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Напомним, Шайтанова задержали в апреле 2020 года. По данным следствия, он является агентом российской ФСБ, а подготовка преступлений подтверждается видеозаписями.

Данные о связях Шайтанова с ФСБ поступили от западных союзников, в МВД также заявляли, что тот готовил покушение еще и на министра Арсена Авакова.

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