Покушение на добровольца АТО. В суд направили обвинение против сотрудника ФСБ
Служба безопасности Украины (СБУ) направила в суд обвинительный акт в отношении сотрудника ФСБ РФ по делу о покушении на добровольца АТО. Он подозревается в организации этого преступления в сговоре с бывшим генералом СБУ Валерием Шайтановым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Сотрудник ФСБ обвиняется в том, что в 2019-2020 годах он действовал как организатор преступления по предварительному сговору с бывшим генералом СБУ Валерием Шайтановым. Они готовили покушение на добровольца АТО (Антитеррористической операции) Адама Осмаева.
В СБУ напомнили, что в апреле 2020 года в ходе многоэтапной спецоперации по разоблачению Шайтанова была собрана исчерпывающая доказательная база его сотрудничества с российскими спецслужбами.
Сейчас идет судебное рассмотрение обвинительного акта в отношении Шайтанова в совершении преступлений, предусмотренных пятью статьями УК Украины:
- ч. 1 ст. 111 (государственная измена);
- ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление);
- ч. 5 ст. 27 (соучастие в преступлении);
- ч. 3 ст. 258 (создание террористической группы или террористической организации);
- ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Напомним, Шайтанова задержали в апреле 2020 года. По данным следствия, он является агентом российской ФСБ, а подготовка преступлений подтверждается видеозаписями.
Данные о связях Шайтанова с ФСБ поступили от западных союзников, в МВД также заявляли, что тот готовил покушение еще и на министра Арсена Авакова.