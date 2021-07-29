Покушение на добровольца АТО. В суд направили обвинение против сотрудника ФСБ

Служба безопасности Украины (СБУ) направила в суд обвинительный акт в отношении сотрудника ФСБ РФ по делу о покушении на добровольца АТО. Он подозревается в организации этого преступления в сговоре с бывшим генералом СБУ Валерием Шайтановым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ .

Сотрудник ФСБ обвиняется в том, что в 2019-2020 годах он действовал как организатор преступления по предварительному сговору с бывшим генералом СБУ Валерием Шайтановым. Они готовили покушение на добровольца АТО (Антитеррористической операции) Адама Осмаева.

В СБУ напомнили, что в апреле 2020 года в ходе многоэтапной спецоперации по разоблачению Шайтанова была собрана исчерпывающая доказательная база его сотрудничества с российскими спецслужбами.

Сейчас идет судебное рассмотрение обвинительного акта в отношении Шайтанова в совершении преступлений, предусмотренных пятью статьями УК Украины: