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Замах на добровольця АТО. До суду направили звинувачення проти співробітника ФСБ

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Київ, Четвер 29 липня 2021 20:20
Замах на добровольця АТО. До суду направили звинувачення проти співробітника ФСБ Фото: СБУ направила до суду звинувачення проти співробітника ФСБ у справі про замах на добровольця АТО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Служба безпеки України (СБУ) направила до суду обвинувальний акт щодо співробітника ФСБ РФ у справі про замах на добровольця АТО. Він підозрюється в організації цього злочину в змові з колишнім генералом СБУ Валерієм Шайтановим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр СБУ.

Співробітник ФСБ звинувачується в тому, що в 2019-2020 роках він діяв як організатор злочину за попередньою змовою з колишнім генералом СБУ Валерієм Шайтановим. Вони готували замах на добровольця АТО (антитерористичної операції) Адама Осмаєва.

В СБУ нагадали, що в квітні 2020 року в ході багатоетапної спецоперації з викриття Шайтанова була зібрана вичерпна доказова база його співпраці з російськими спецслужбами.

Наразі триває судовий розгляд обвинувального акту стосовно Шайтанова у скоєнні злочинів, передбачених п'ятьма статтями КК України:

  • ч. 1 ст. 111 (державна зрада);
  • ч. 2 ст. 15 (замах на злочин);
  • ч. 5 ст. 27 (співучасть у злочині);
  • ч. 3 ст. 258 (створення терористичної групи або терористичної організації);
  • ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Нагадавши, Шайтанова затримали у квітні 2020 року. За даними слідства, він є агентом російської ФСБ, а підготовка злочинів підтверджується відеозаписами.

Дані про зв'язки Шайтанова з ФСБ надійшли від західних союзників, в МВС також заявляли, що той готував замах ще й на міністра Арсена Авакова.

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