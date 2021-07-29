Замах на добровольця АТО. До суду направили звинувачення проти співробітника ФСБ

Служба безпеки України (СБУ) направила до суду обвинувальний акт щодо співробітника ФСБ РФ у справі про замах на добровольця АТО. Він підозрюється в організації цього злочину в змові з колишнім генералом СБУ Валерієм Шайтановим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр СБУ .

Співробітник ФСБ звинувачується в тому, що в 2019-2020 роках він діяв як організатор злочину за попередньою змовою з колишнім генералом СБУ Валерієм Шайтановим. Вони готували замах на добровольця АТО (антитерористичної операції) Адама Осмаєва.

В СБУ нагадали, що в квітні 2020 року в ході багатоетапної спецоперації з викриття Шайтанова була зібрана вичерпна доказова база його співпраці з російськими спецслужбами.

Наразі триває судовий розгляд обвинувального акту стосовно Шайтанова у скоєнні злочинів, передбачених п'ятьма статтями КК України: