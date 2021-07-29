Замах на добровольця АТО. До суду направили звинувачення проти співробітника ФСБ
Служба безпеки України (СБУ) направила до суду обвинувальний акт щодо співробітника ФСБ РФ у справі про замах на добровольця АТО. Він підозрюється в організації цього злочину в змові з колишнім генералом СБУ Валерієм Шайтановим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр СБУ.
Співробітник ФСБ звинувачується в тому, що в 2019-2020 роках він діяв як організатор злочину за попередньою змовою з колишнім генералом СБУ Валерієм Шайтановим. Вони готували замах на добровольця АТО (антитерористичної операції) Адама Осмаєва.
В СБУ нагадали, що в квітні 2020 року в ході багатоетапної спецоперації з викриття Шайтанова була зібрана вичерпна доказова база його співпраці з російськими спецслужбами.
Наразі триває судовий розгляд обвинувального акту стосовно Шайтанова у скоєнні злочинів, передбачених п'ятьма статтями КК України:
- ч. 1 ст. 111 (державна зрада);
- ч. 2 ст. 15 (замах на злочин);
- ч. 5 ст. 27 (співучасть у злочині);
- ч. 3 ст. 258 (створення терористичної групи або терористичної організації);
- ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
Нагадавши, Шайтанова затримали у квітні 2020 року. За даними слідства, він є агентом російської ФСБ, а підготовка злочинів підтверджується відеозаписами.
Дані про зв'язки Шайтанова з ФСБ надійшли від західних союзників, в МВС також заявляли, що той готував замах ще й на міністра Арсена Авакова.