Покушение на бизнесмена "Мультика": адвокат рассказал приметы стрелка

Стрелок, который совершил покушение на бизнесмена Михаила Титова "Мультика" в Николаеве, был замечен простыми прохожими, однако описать его никто не смог, потому что на нем была маска. Об этом сообщил адвокат Сергей Войченко, представляющий интересы Михаила Титова, передает местное издание "Новости-N"

Как он отметил, полиция думает, что стрелок был один.

"Близкие и друзья Михаила Николаевича собрали фонд, чтобы была возможность заплатить людям за информацию, которая могла бы способствовать раскрытию преступления. Возможно у водителей сохранились какие-то видеозаписи", - рассказал он.

Адвокат добавил, что карантин также способствовал совершению преступления, так как преступник находился в медицинской маске.

"Надо учитывать, что карантин также способствовал совершению преступления, так как преступник находился в медицинской маске и это не вызывало ни у кого никаких подозрений. И даже те, кто его видел, распознать какие-то приметы не смогли, ведь он в маске", - добавил он.

Предварительно, стрелок был крепкого телосложения, рост - примерно 170 сантиметров, на нем была кепка, которую он надвинул на глаза, а на лице - медицинская маска, как утверждают очевидцы, черного цвета, в руках он нес спортивную сумку.

Напомним, правоохранители рассматривают пять версий покушения на николаевского бизнесмена Михаила Титова. В частности, покушение квалифицировали по признакам п. 6 2 ч. ст.115 Уголовного кодекса Украины (совершение умышленного убийства из корыстных побуждений).

РБК-Украина писало, что 6 апреля в центре Николаева произошла перестрелка, во время которой ранение получил бизнесмент Виктор Титов, также известный как "Мультик". Он в реанимации.