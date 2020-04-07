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Покушение на бизнесмена “Мультика” в Николаеве: полиция нашла оружие и назвала версии 

Новости » Происшествия     07.04.2020 - 21:12
Покушение на бизнесмена “Мультика” в Николаеве: полиция нашла оружие и назвала версии 
Фото: место стрельбы в Николаеве (mk.npu.gov.ua) 

Найдено оружие и место, откуда совершалось покушение 

Правоохранители рассматривают пять версий покушения на николаевского бизнесмена Михаила Титова. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Сообщается, что покушение квалифицировали по признакам п.6 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (совершение умышленного убийства из корыстных побуждений).

“В частности, преступление могло быть совершено на почве мести; преступление связано с перераспределением криминальных сфер влияния в регионе; поводом стала конкуренция в бизнесе; преступление совершено из-за невозвращенных долгов или на почве неприязненных отношений; покушение на убийство было совершено по заказу”, - сообщили правоохранители.

Кроме этого, было обнаружено оружие, из которого было совершено покушение.

“На техническом этаже пятиэтажного жилого дома был найден охотничий карабин “Сайга” калибра 7,62, оснащенный магазином, и гильза. Сейчас оружие передано на проведение экспертизы. Оружие было похищена в 2018 году и по сей принадлежало частному лицу”, - сообщили в МВД.

Как отметили правоохранители, пострадавший на данный момент находится в реанимации под наблюдением полицейских.

Фото: mk.npu.gov.ua

Напомним, 6 апреля в центре Николаева произошла стрельба, во время которой ранение получил бизнесмент Виктор Титов, также известный как “Мультик”.

Титов известен своим криминальным прошлом. Так, в 2017 году в Николаеве были задержаны пять членов ОПГ, в том числе - лидер преступной организации Титов, известный в криминальной среде как "Мультик".

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