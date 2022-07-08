Покушение на Абэ. Экс-премьер Японии не подает признаков жизни, - Kyodo

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, на которого сегодня было совершено покушение, находится в критическом состоянии. Врачи говорят, что он не подает признаков жизни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на японское агентство Kyodo.
По данным медиков, экс-премьер не приходил в сознание после покушения.
Как известно, сегодня в городе Нара во время выступления бывший премьер-министр Японии был расстрелян неизвестным мужчиной. Абэ сразу же потерял сознание и был госпитализирован.
По предварительной информации, политик был ранен в районе легких и шеи.
Стрелявшего сразу же задержала полиция. Им оказался 41-летний местный житель. Киллер ранее служил в Морских силах самообороны.