У покупці можуть відмовити. За що не можна заплатити "тисячею Зеленського"

Виплати за програмою "Зимова єПідтримка" почали зараховувати 10 грудня. Кошти можна витратити на деякі послуги онлайн та офлайн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови правління Ощадбанку Сергія Наумова.
Карту "Національного кешбеку", куди надходить виплата за програмою "Зимова єПідтримка", можна використовувати на оплату комунальних та медичних послуг. А також на освіту, транспорт, мобільний зв'язок, страхування та інші послуги. Окрім того, за кошти "Зимової єПідтримки" можна придбати книги та іншу друковану продукцію.
До того ж, також є можливість купити ліки, лікарські засоби та медичні вироби українського виробництва. Зокрема, які зареєстровані в програмі "Національний кешбек" і продаються в торгових точках, які приєдналися до програми. "Зимову єПідтримку" можна використати і в якості доплати за препарати у межах програми "Доступні ліки", однак, лише за ліки національного виробника.
Окрім цього, є можливість витратити кошти на благодійність, задонатити на Збройні сили України чи придбати військові облігації.
"Кошти можна буде витратити як онлайн, так і офлайн, але лише на вказані категорії витрат. Банки розпізнаватимуть категорію під час оплати карткою за допомогою МСС-кодів. Це код, який присвоюється торговою точкою і характеризує напрям бізнесу", - зазначив Наумов.
Однак, деякі операції через POS–термінал можуть бути неуспішними. Оскільки під час оплати у аптеках або книгарнях здійснюється перевірка не лише товару, а і торговця. Він має бути зареєстрованим у програмі "Національний кешбек".
До того ж, неможливими є операції зі зняття готівки чи переказу коштів між картками.
Раніше ми писали, куди українці витрачають "тисячу Зеленського". Зокрема, найбільша кількість людей оплачують комуналку за кошти "Зимової єПідтримки". Далі йде мобільний звʼязок і донати на армію.