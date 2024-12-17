У покупці можуть відмовити. За що не можна заплатити "тисячею Зеленського"

Карту "Національного кешбеку", куди надходить виплата за програмою "Зимова єПідтримка", можна використовувати на оплату комунальних та медичних послуг. А також на освіту, транспорт, мобільний зв'язок, страхування та інші послуги. Окрім того, за кошти "Зимової єПідтримки" можна придбати книги та іншу друковану продукцію.

До того ж, також є можливість купити ліки, лікарські засоби та медичні вироби українського виробництва. Зокрема, які зареєстровані в програмі "Національний кешбек" і продаються в торгових точках, які приєдналися до програми. "Зимову єПідтримку" можна використати і в якості доплати за препарати у межах програми "Доступні ліки", однак, лише за ліки національного виробника.

Окрім цього, є можливість витратити кошти на благодійність, задонатити на Збройні сили України чи придбати військові облігації.

"Кошти можна буде витратити як онлайн, так і офлайн, але лише на вказані категорії витрат. Банки розпізнаватимуть категорію під час оплати карткою за допомогою МСС-кодів. Це код, який присвоюється торговою точкою і характеризує напрям бізнесу", - зазначив Наумов.

Однак, деякі операції через POS–термінал можуть бути неуспішними. Оскільки під час оплати у аптеках або книгарнях здійснюється перевірка не лише товару, а і торговця. Він має бути зареєстрованим у програмі "Національний кешбек".

До того ж, неможливими є операції зі зняття готівки чи переказу коштів між картками.