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"Зимова єПідтримка". Які ліки можна купити за програмою

Україна, Понеділок 16 грудня 2024 14:22
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"Зимова єПідтримка". Які ліки можна купити за програмою Фото: "Зимова єПідтримка" (freepik.com)
Автор: Катерина Творожнікова

Державна програма "Доступні ліки" передбачає отримання безоплатних або частково оплачених ліків проти найпоширеніших хронічних хвороб.

Про це розповів міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

За словами Ляшка, тисячу "Зимової єПідтримки" можна витратити на покупку лікарських засобів національного виробника. Це можуть бути препарати, яких немає в програмі "Доступні ліки".

"Також за ці кошти можна буде зробити доплату за препарати програми "Доступні ліки", - зазначив Ляшко.

До того ж, можна буде зробити декілька окремих доплат за препарати "Доступних ліків".

Зауважимо, що в межах програми "Зимова єПідтримка" можна оплатити комунальні, медичні, освітні, транспортні чи страхові послуги. Окрім того, за 1000 гривень можна придбати ліки, книги або оплатити послуги мобільного зв’язку.

Доступні ліки

У 2025 році, програму "Доступні ліки", в рамках якої українці можуть отримати безкоштовні або приватно оплачені ліки проти найпоширеніших хронічних хвороб, розширять.

Загалом до програми "Доступні ліки" увійде понад 30 нових діючих речовин. Зокрема комбіновані лікарські засоби для лікування серцево-судинних, ревматологічних, неврологічних та очних захворювань. А також ендокринологічних хвороб, таких як гіпотиреоз і мігрень. Окрім цих засобів, доступними стануть препарати для дітей та ліки у вигляді крапель і мазей.

Раніше ми писали, що програма "Доступні ліки" стане доступною в усіх аптечних закладах України. З 1 липня 2025 року усі аптеки будуть зобов’язані укласти договір з Національною службою здоров’я України для участі в програмі реімбурсації.

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