В покупке могут отказать. За что нельзя заплатить "тысячей Зеленского"

Карту "Национального кэшбэка", куда поступает выплата по программе "Зимняя єПідтримка", можно использовать на оплату коммунальных и медицинских услуг. А также на образование, транспорт, мобильную связь, страхование и другие услуги. Кроме того, за средства "Зимней єПідтримки" можно приобрести книги и другую печатную продукцию.

К тому же, также есть возможность купить лекарства, лекарственные средства и медицинские изделия украинского производства. В частности, которые зарегистрированы в программе "Национальный кэшбек" и продаются в торговых точках, которые присоединились к программе. "Зимнюю єПідтримку" можно использовать и в качестве доплаты за препараты в рамках программы "Доступные лекарства", однако, только за лекарства национального производителя.

Кроме этого, есть возможность потратить средства на благотворительность, задонатить на Вооруженные силы Украины или приобрести военные облигации.

"Средства можно будет потратить как онлайн, так и офлайн, но только на указанные категории расходов. Банки будут распознавать категорию при оплате картой с помощью МСС-кодов. Это код, который присваивается торговой точкой и характеризует направление бизнеса", - отметил Наумов.

Однако, некоторые операции через POS-терминал могут быть неуспешными. Поскольку при оплате в аптеках или книжных магазинах осуществляется проверка не только товара, но и торговца. Он должен быть зарегистрированным в программе "Национальный кэшбек".

К тому же, невозможны операции по снятию наличных или перевода средств между картами.