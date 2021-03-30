Покупка жилья в Киеве: будут ли дорожать квартиры в столице

Застройщики в этом году готовятся поднять цены еще на 10-15%.

Почему росли цены на квартиры

Интересно, что самый активный рост цен наблюдался в сегменте дешевого жилья. Так, в прошлом году средняя стоимость квартиры эконом-класса составила 22 911 гривен за кв. м (рост - 14,4%), комфорт-класса - 35 152 гривен за кв. м (рост - 7,8%), а бизнес-класса - 57 283 гривен за кв. м (11,5%).

Увеличение стоимости жилья отчасти связано с изменениями обменного курса. Если в 2019 году среднегодовой курс составил 25,8 гривен/доллар, то в 2020 году - 26,96 гривен/доллар.

Но изменение курса доллара - не единственная причина, которая толкает цены на квартиры вверх, говорят опрошенные РБК-Украина представители строительных компаний. Среди прочего, в прошлом году, несмотря на карантин и пандемию, выросло количество сделок - примерно на 10-15% - по сравнению с позапрошлым годом, что было связано с отложенным спросом.

Эксперты объясняют это тем, что в 2019 году в Украине прошли выборы президента и парламента. В такие периоды инвесторы, как правило, не вкладывают в покупку строящего жилья и ожидают дальнейшего развития ситуации.

Кроме того, в первой половине прошлого года курс доллара к гривне был ниже "психологического уровня" - 28 гривен/доллар, потому покупать квартиры в новостройках было невыгодно. Дело в том, что в период резкого падения гривны у покупателей есть примерно две-три недели, чтобы купить квартиру по старым ценам в гривне и по новым - в долларах. После этого застройщики, как правило, повышают стоимость жилья. Девальвация, которая наблюдалась осенью прошлого года, вернула покупателей на рынок недвижимости, говорят эксперты.

Жилье будет дорожать

В 2021 году ситуация будет несколько схожа на прошлогоднюю, говорит РБК-Украина руководитель отдела продаж ЖК Lucky Land Леся Павленко. Но рост цен будет неоднородным. По ее прогнозу, объекты эконом-класса максимально вырастут в цене не более чем на 5%. В данном случае сдерживающим фактором является низкая популярность такого жилья.

"А пересмотр цен возможен по причине, прежде всего, удорожания самого строительства. Но при инфляции (до 7% в 2021 году по данным НБУ, - ред.), очевидно, что в эконом-классе при номинальном росте, цены фактически снизятся", - говорит Леся Павленко.

По ее оценке, жилье комфорт-класса подорожает на 10-12%, бизнес-класса - до 15%.

Ключевой причиной возможного роста цен на квартиры, в отличие от прошлого года, станет сокращение предложения на рынке первичной недвижимости. Это связано с реформой Государственной архитектурно-строительной инспекцией (ГАСИ), которую планируется ликвидировать, а на ее месте создать новые органы - Центральную сервисную службу, Госагентство техрегулирования и Госинспекцию градостроительства.

Пока реформа идет, ГАСИ практически не выдает разрешения на новые стройки, а также с трудом вводит объекты в эксплуатацию. По информации представителей строительных компаний, размер "неформального платежа" вырос в несколько раз и составляет около 10 долларов за квадратный метр общей площади зданий. Именно по этой причине количество новых строек сократилось в этом году на 20%.

По мере достройки существующих объектов квартиры дорожают.

"Уровень цен во многом будет продиктован спросом и ростом стоимости строительных работ. Пока застройщики готовы, настроены на то, что себестоимость может увеличиться в диапазоне 5-10%. Естественно, это может сказаться на стоимости квадратного метра для покупателя", - говорит финансовый советник группы компаний DIM Максим Гончарук.

Реформа ГАСИ может затянуться до конца года, поэтому новые стройки в Киеве появятся не раньше 2022-2023 годов.