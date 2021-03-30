Купівля житла в Києві: чи будуть дорожчати квартири у столиці

Забудовники в цьому році готуються підняти ціни ще на 10-15%.

Чому зростали ціни на квартири

Цікаво, що найбільш активне зростання цін спостерігалося в сегменті дешевого житла. Так, минулого року середня вартість квартири економ-класу склала 22 911 гривень за кв. м (зростання - 14,4%), комфорт-класу - 35 152 гривень за кв. м (зростання - 7,8%), а бізнес-класу - 57 283 гривень за кв. м (11,5%).

Збільшення вартості житла частково пов'язано зі змінами обмінного курсу. Якщо в 2019 році середньорічний курс склав 25,8 гривень/долар, то у 2020 році - 26,96 гривень/долар.

Але зміна курсу долара - не єдина причина, яка штовхає ціни на квартири вгору, говорять опитані РБК-Україна представники будівельних компаній. Серед іншого, минулого року, незважаючи на карантин і пандемію, зросла кількість угод - приблизно на 10-15% порівняно з позаминулим роком, що було пов'язано з відкладеним попитом.

Експерти пояснюють це тим, що в 2019 році в Україні відбулися вибори президента і парламенту. У такі періоди інвестори, як правило, не вкладають в купівлю житла, яке будується і очікують подальшого розвитку ситуації.

Крім того, у першій половині минулого року курс долара до гривні був нижче "психологічного рівня" - 28 гривень/долар, тому купувати квартири в новобудовах було невигідно. Справа в тому, що в період різкого падіння гривні у покупців є приблизно два-три тижні, щоб купити квартиру за старими цінами в гривні і за новими - в доларах. Після цього забудовники, як правило, підвищують вартість житла. Девальвація, яка спостерігалася восени минулого року, повернула покупців на ринок нерухомості, кажуть експерти.

Житло буде дорожчати

У 2021 році ситуація буде дещо схожа на торішню, говорить РБК-Україна керівник відділу продажів ЖК Lucky Land Леся Павленко. Але зростання цін буде неоднорідним. За її прогнозом, об'єкти економ-класу максимально зростуть в ціні не більше ніж на 5%. В даному випадку стримуючим чинником є низька популярність такого житла.

"А перегляд цін можливий через, перш за все, подорожчання самого будівництва. Але при інфляції (до 7% у 2021 році за даними НБУ, - ред.), очевидно, що в економ-класі при номінальному зростанні, ціни фактично знизяться", - каже Леся Павленко.

За її оцінкою, житло комфорт-класу подорожчає на 10-12%, бізнес-класу - до 15%.

Ключовою причиною можливого зростання цін на квартири, на відміну від минулого року, стане скорочення пропозиції на ринку первинної нерухомості. Це пов'язано з реформою Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ), яку планується ліквідувати, а на її місці створити нові органи - Центральну сервісну службу, Держагентство техрегулювання та Держінспекцію містобудування.

Поки реформа йде, ДАБІ практично не видає дозволи на нові будівництва, а також важко вводить об'єкти в експлуатацію. За інформацією представників будівельних компаній, розмір "неформального платежу" зріс у кілька разів і становить близько 10 доларів за квадратний метр загальної площі будівель. Саме з цієї причини кількість нових будівництв скоротилася у цьому році на 20%.

А по мірі добудови існуючих об'єктів квартири дорожчають.

"Рівень цін багато в чому буде продиктований попитом і зростанням вартості будівельних робіт. Поки забудовники готові, налаштовані на те, що собівартість може збільшитися в діапазоні 5-10%. Природно, це може позначитися на вартості квадратного метра для покупця", - говорить фінансовий радник групи компаній DIM Максим Гончарук.

Реформа ДАБІ може затягнутися до кінця року, тому нові будівництва в Києві з'являться не раніше 2022-2023 років.