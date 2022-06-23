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Покупатели российской нефти хотят остаться инкогнито: танкеры массово скрывают маршруты

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Москва, Четверг 23 июня 2022 00:20
Покупатели российской нефти хотят остаться инкогнито: танкеры массово скрывают маршруты Танкеры с российской нефтью все чаще выключают трекеры (Фото: fleetmon.com)
Автор: Константин Широкун

Танкеры с российской нефтью все чаще двигаются инкогнито, с выключенными трекерами. Это связано с тем, что многие оптовые покупатели энергоносителя намерены скрывать его происхождение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

За последние 10 дней по крайней мере три танкера исчезли из систем слежения за судами, когда они приблизились к Азорским островам, группе островов примерно в 1500 км к западу от побережья Португалии.

Вероятно, они перегрузили свои грузы на другие суда. Таких перевалок не фиксировалось до того, как Россия вторглась в Украину. Предполагается, что некоторые покупатели хотят совершить свои покупки максимально конфиденциально. Ранее эту тактику использовали покупатели санкционной нефти из Ирана и Венесуэлы.

Напомним, в начале июня Европейский союз принял решение утвердить шестой пакет санкций с постепенным эмбарго на нефть из России.

Как сообщало РБК-Украина, за первые 100 дней полномасштабной войны против Украины Россия заработала 93 млрд евро на экспорте ископаемого топлива.

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