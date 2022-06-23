Покупатели российской нефти хотят остаться инкогнито: танкеры массово скрывают маршруты

Танкеры с российской нефтью все чаще двигаются инкогнито, с выключенными трекерами. Это связано с тем, что многие оптовые покупатели энергоносителя намерены скрывать его происхождение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

За последние 10 дней по крайней мере три танкера исчезли из систем слежения за судами, когда они приблизились к Азорским островам, группе островов примерно в 1500 км к западу от побережья Португалии.

Вероятно, они перегрузили свои грузы на другие суда. Таких перевалок не фиксировалось до того, как Россия вторглась в Украину. Предполагается, что некоторые покупатели хотят совершить свои покупки максимально конфиденциально. Ранее эту тактику использовали покупатели санкционной нефти из Ирана и Венесуэлы.