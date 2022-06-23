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Покупці російської нафти хочуть залишитися інкогніто: танкери масово приховують маршрути

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Москва, Четвер 23 червня 2022 00:20
Покупці російської нафти хочуть залишитися інкогніто: танкери масово приховують маршрути Танкери з російською нафтою все частіше вимикають трекери (Фото: fleetmon.com)
Автор: Константин Широкун

Танкери з російською нафтою все частіше рухаються інкогніто, з вимкненими трекерами. Це пов'язано з тим, що багато оптових покупців енергоносія мають намір приховувати його походження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Протягом останніх 10 днів принаймні три танкери зникли з систем відстеження суден, коли вони наближалися до Азорських островів, групи островів приблизно в 1500 км на захід від узбережжя Португалії.

Ймовірно, вони перевантажили свої вантажі на інші судна. Таких перевалок не фіксувалося до того, як Росія вторглася в Україну. Передбачається, що деякі покупці хочуть зробити свої покупки максимально конфіденційно. Раніше цю тактику використовували покупці санкційної нафти з Ірану і Венесуели.

Нагадаємо, на початку червня Європейський союз прийняв рішення затвердити шостий пакет санкцій з поступовим ембарго на нафту з Росії.

Як повідомляло РБК-Україна, за перші 100 днів повномасштабної війни проти України Росія заробила 93 млрд євро на експорті викопного палива.

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