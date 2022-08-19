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Покупал амуницию и квадрокоптеры для террористов “Л/ДНР”: СБУ разоблачила гражданина России

Фото: СБУ разоблачила россиянина, который собирал деньги на амуницию для террористов (скриншот с видео)
Автор: Дмитрий Браславский

Россиянин в течение двух лет поддерживал террористов на Донбассе и собирал деньги для покупки необходимой военной амуниции оккупантам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

По данным следователей, россиянин в течение 2021-2022 годов публично и финансово поддерживал военную агрессию против Украины.

"С марта 2022 года в соцсетях Вконтакте, Instagram и Telegram-каналах он собирал средства для незаконных вооруженных формирований псевдореспублік", - говорится в сообщении.

Россиянину удалось собрать средства и криптовалюты на почти 7 миллионов гривен. Такая сумма была потрачена на одежду, обувь, квадрокоптеры, прицельные средства, тюнинг-комплекты и другую амуницию для террористов и оккупантов.

Прокурорам удалось наложить арест на криптовалюту в сумме более 800 тысяч гривен, и сейчас ищутся возможности их возвращения в украинскую юрисдикцию.

Мужчине сообщили о подозрении по статье "Финансирование терроризма". Россиянину грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, что ранее СБУ идентифицировала "кадыровца", который во время оккупации Киевской области пытал подростка.

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