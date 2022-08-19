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Купував амуніцію і квадрокоптери для терористів “Л/ДНР”: СБУ викрила громадянина Росії

Фото: СБУ викрила росіянина, який збирав гроші на амуніцію для терористів (скріншот із відео)
Автор: Дмитро Браславський

Росіянин протягом двох років підтримував терористів на Донбасі та збирав гроші для купівлі необхідної військової амуніції окупантам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

За даними слідчих, росіянин протягом 2021-2022 років публічно та фінансово підтримував військову агресію проти України.

"З березня 2022 року у соцмережах Вконтакте, Instagram та Telegram-каналах він збирав кошти для незаконних збройних формувань псевдореспублік", - йдеться у повідомленні.

Росіянину вдалося зібрати кошти та криптовалюти на майже 7 мільйонів гривень. Таку суму було витрачено на одяг, взуття, квадрокоптери, прицільні засоби, тюнінг-комплекти та іншу амуніцію для терористів та окупантів.

Прокурорам вдалося накласти арешт на криптовалюту у сумі понад 800 тисяч гривень та наразі шукаються можливості їх повернення в українську юрисдикцію.

Чоловіку повідомили про підозру за статтею "Фінансування тероризму". Росіянину загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що раніше СБУ ідентифікувала "кадирівця", який під час окупації Київської області катував підлітка.

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