Покрыть всю страну интернетом. В Украине проверят качество мобильной связи

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Вместе с партнерами запускаем мониторинг качества мобильной связи. Это поможет отслеживать и улучшать качество интернета по всей стране. Находить проблемные участки или участки, которые вообще без связи, и покрывать их надлежащим интернетом. Благодаря этому мы сможем обеспечить одинаково качественную сеть жителям и маленького поселка и крупного города", - написал Федоров.

Он отметил, что проверка будет способствовать росту конкуренции между операторами, что будет означать улучшение услуг для людей и развитие сети.

"Результат мониторинга можно будет взглянуть в режиме реального времени - на дашборде. Будет информация о проблемных точках в селах, городах, а также на дорогах. До 2024 года планируем покрыть 95% украинских дорог и населенных пунктов качественным скоростным интернетом", - добавил министр.

Он пояснил, что таким образом Минцифра совместно с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), и украинским государственным центром радиочастот (УГЦР) реализует правительственную программу по мониторингу качества мобильной связи.

Мониторинг стартует в сентябре.