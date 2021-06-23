ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Покрыть всю страну интернетом. В Украине проверят качество мобильной связи

Новина українською →
Украина, Среда 23 июня 2021 11:32
Покрыть всю страну интернетом. В Украине проверят качество мобильной связи Фото: в Украине проверят качество мобильной связи (pexels.com)
Автор: Андрей Василюк

В Украине проведут мониторинг качества мобильной связи для обеспечения всей страны интернетом. Проверка начнется в сентябре.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Вместе с партнерами запускаем мониторинг качества мобильной связи. Это поможет отслеживать и улучшать качество интернета по всей стране. Находить проблемные участки или участки, которые вообще без связи, и покрывать их надлежащим интернетом. Благодаря этому мы сможем обеспечить одинаково качественную сеть жителям и маленького поселка и крупного города", - написал Федоров.

Он отметил, что проверка будет способствовать росту конкуренции между операторами, что будет означать улучшение услуг для людей и развитие сети.

"Результат мониторинга можно будет взглянуть в режиме реального времени - на дашборде. Будет информация о проблемных точках в селах, городах, а также на дорогах. До 2024 года планируем покрыть 95% украинских дорог и населенных пунктов качественным скоростным интернетом", - добавил министр.

Он пояснил, что таким образом Минцифра совместно с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), и украинским государственным центром радиочастот (УГЦР) реализует правительственную программу по мониторингу качества мобильной связи.

Мониторинг стартует в сентябре.

В конце апреля Федров заявил, что до конца года шесть тысяч школ и больниц будут подключены к скоростному интернету. А уже через два года оптический интеренет появится на 95% территории страны.

Читайте РБК-Украина в Google News
интернет
NEWS
Рост случаев: в Украине 835 новых заражений коронавирусом
Рост случаев: в Украине 835 новых заражений коронавирусом
DAILY
Конкурсный тупик. Почему в Украине не могут выбрать руководство САП, ГБР и БЭБ
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Конкурсный тупик. Почему в Украине не могут выбрать руководство САП, ГБР и БЭБ