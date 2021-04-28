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В Минцифры обещают скоростной интернет во всех украинских школах: названы сроки

Новина українською → Среда 28 апреля 2021 21:21
В Минцифры обещают скоростной интернет во всех украинских школах: названы сроки
Автор: РБК-Украина

До конца года шесть тысяч школ и больниц будут подключены к скоростному интернету. А уже через два года оптический интеренет появится на 95% территории страны.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире "Радио Свобода".

Министр сообщил, что для реализации этой цели Кабмин выделил 500 миллионов гривен.

"У нас есть 500 миллионов гривен для того, чтобы в этом году подключить к интернету три тысячи сел, шесть тысяч объектов социальной инфраструктуры - школы и больницы - к оптическому интернету и, таким образом, за следующие два года мы покроем оптическим интернетом до 95% территории и домохозяйств", - сказал Федоров.

Министр добавил, что параллельно продолжается работа над внедрением мобильного интернета 4G по всей территории страны.

"В 2019 году президент подписал меморандум с операторами. 1 августа прошлого года начался процесс распределения девятисотого диапазона. Это позволяет нам в течение двух последующих лет укрыть территорию Украины качественным интернетом 4G. Мы начали разработку покрытия скоростным интернетом важных и стратегических трасс страны", – сообщил Федоров.

Ранее сообщалось, что Чернобыльская зона получила покрытие мобильной связью. Это поможет работать пожарным во время тушения в отдаленных районах.

РБК-Украина писало, что Кабинет министров принял план мероприятий по внедрению в Украине системы подвижного (мобильной) связи пятого поколения 5G. Тендер на выдачу лицензий состоится в конце 2021 года.

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