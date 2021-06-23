Покрити всю країну інтернетом. В Україні перевірять якість мобільного зв'язку

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Разом з партнерами запускаємо моніторинг якості мобільного зв’язку. Це допоможе відстежувати та покращувати якість інтернету по всій країні. Знаходити проблемні ділянки або ділянки, які взагалі без зв’язку, і покривати їх належним інтернетом. Завдяки цьому ми зможемо забезпечити однаково якісну мережу жителям і маленького селища, і великого міста", - написав Федоров.

Він зазначив, що перевірка буде сприяти зростанню конкуренції між операторами, що означатиме покращення послуг для людей та розвиток мережі.

"Результат моніторингу можна буде глянути в режимі реального часу - на дашборді. Буде інформація про проблемні точки в селах, містах, а також на дорогах. До 2024 року плануємо покрити 95% українських доріг і населених пунктів якісним швидкісним інтернетом", - додав міністр.

Він пояснив, що таким чином Мінцифра спільно з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКРЗІ), та Українським державним центром радіочастот (УДЦР) реалізовує Урядову програму з моніторингу якості мобільного зв’язку.

Моніторинг стартує у вересні.