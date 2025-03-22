У Покровську зросла кількість загиблих після атаки РФ

Він поінформував, що за оновленою інформацією станом на 18:50, кількість жертв у Покровську зросла до 3 загиблих і 1 пораненого.

Перед оновленням інформації Філашкін писав, що внаслідок сьогоднішніх обстрілів РФ, у Донецькій області загинули щонайменше 2 людини і ще 3 поранені.

"У Покровську росіяни вбили 41-річного чоловіка і 66-річну жінку. У Краматорську поранено людину, обсяги пошкоджень встановлюємо.У Розливі Великоновосілківської громади поранено 2 людини від удару FPV-дроном. Крім того, встановлено особи двох осіб, які загинули внаслідок вчорашнього удару по Сіверську", - йдеться у повідомленні.

Глава Донецької ОВА наголосив, що ворог щодня б'є по цивільним і кожного дня з'являються нові жертви. У зв'язку з цим він закликав українців бути відповідальними та евакуюватись.