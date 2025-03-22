В Покровске возросло количество погибших после атаки РФ

В субботу, 22 марта, российские оккупанты обстреляли город Покровск Донецкой области. По последней информации, количество погибших возросло.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОГА Вадима Филашкина.
Он сообщил, что по обновленной информации по состоянию на 18:50, количество жертв в Покровске возросло до 3 погибших и 1 раненого.
Перед обновлением информации Филашкин писал, что в результате сегодняшних обстрелов РФ, в Донецкой области погибли по меньшей мере 2 человека и еще 3 ранены.
"В Покровске россияне убили 41-летнего мужчину и 66-летнюю женщину. В Краматорске ранен человек, объемы повреждений устанавливаем, в Разливе Великоновоселковской громады ранены 2 человека от удара FPV-дроном. Кроме того, установлены личности двух человек, погибших в результате вчерашнего удара по Северску", - говорится в сообщении.
Глава Донецкой ОГА подчеркнул, что враг ежедневно бьет по гражданским и каждый день появляются новые жертвы. В связи с этим он призвал украинцев быть ответственными и эвакуироваться.
Напомним, недавно в Донецкой областной прокуратуре сообщали, что по факту сегодняшних убийств в Покровске начато досудебное расследование. Тип оружия, которое было использовано россиянами для атаки на город - устанавливается.
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