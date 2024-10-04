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У Покровську знищено 80% критичної інфраструктури, росіяни за 7 км від міста, - МВА

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У місті Покровськ, що на Донеччині, внаслідок російських обстрілів пошкоджено або знищено близько 80% критичної інфраструктури. При цьому російські війська знаходяться всього за 7 кілометрів від околиць міста.

Про це заявив начальник міської військової адміністрації Сергій Добряк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Попри небезпеку, в Покровську залишаються близько 13 тисяч жителів, серед яких 94 дитини.

"Тільки вчора сталося два обстріли: о 10:30 та о 23:00. Під час цих атак було випущено шість авіабомб КАБ, які поцілили в центр міста. В результаті обстрілів є поранені - четверо людей постраждали", - розповів Добряк.

За його словами, ворог систематично руйнує цивільну інфраструктуру, залишаючи місто без електрики, водопостачання та газу.

Попри важкі умови, евакуація триває. Ще півтора місяця тому в місті проживало 48 тисяч людей, включаючи майже 5900 дітей.

Ситуація в районі Покровська

Російські війська продовжують просуватися на Донбасі, зокрема на Луганському та Донецькому напрямках. За даними Інституту вивчення війни, окупанти мають певні успіхи на цих фронтах.

Втім, українські військові зуміли зупинити наступ російської армії під Покровськом у Донецькій області. Про ще один успіх ЗСУ повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

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