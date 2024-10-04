У Покровську знищено 80% критичної інфраструктури, росіяни за 7 км від міста, - МВА

Попри небезпеку, в Покровську залишаються близько 13 тисяч жителів, серед яких 94 дитини.

"Тільки вчора сталося два обстріли: о 10:30 та о 23:00. Під час цих атак було випущено шість авіабомб КАБ, які поцілили в центр міста. В результаті обстрілів є поранені - четверо людей постраждали", - розповів Добряк.

За його словами, ворог систематично руйнує цивільну інфраструктуру, залишаючи місто без електрики, водопостачання та газу.

Попри важкі умови, евакуація триває. Ще півтора місяця тому в місті проживало 48 тисяч людей, включаючи майже 5900 дітей.