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В Покровске уничтожено 80% критической инфраструктуры, россияне в 7 км от города, - МВА

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В городе Покровск, что в Донецкой области, в результате российских обстрелов повреждено или уничтожено около 80% критической инфраструктуры. При этом российские войска находятся всего в 7 километрах от окраин города.

Об этом заявил начальник городской военной администрации Сергей Добряк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Несмотря на опасность, в Покровске остаются около 13 тысяч жителей, среди которых 94 ребенка.

«Только вчера произошло два обстрела: в 10:30 и в 23:00. Во время этих атак было выпущено шесть авиабомб КАБ, которые попали в центр города. В результате обстрелов есть раненые - четыре человека пострадали», - рассказал Добряк.

По его словам, враг систематически разрушает гражданскую инфраструктуру, оставляя город без электричества, водоснабжения и газа.

Несмотря на тяжелые условия, эвакуация продолжается. Еще полтора месяца назад в городе проживало 48 тысяч человек, включая почти 5900 детей.

Ситуация в районе Покровска

Российские войска продолжают продвигаться на Донбассе, в частности, на Луганском и Донецком направлениях. По данным Института изучения войны, оккупанты имеют определенные успехи на этих фронтах.

Впрочем, украинские военные сумели остановить наступление российской армии под Покровском в Донецкой области. О еще одном успехе ВСУ сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

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