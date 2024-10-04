В Покровске уничтожено 80% критической инфраструктуры, россияне в 7 км от города, - МВА

Несмотря на опасность, в Покровске остаются около 13 тысяч жителей, среди которых 94 ребенка.

«Только вчера произошло два обстрела: в 10:30 и в 23:00. Во время этих атак было выпущено шесть авиабомб КАБ, которые попали в центр города. В результате обстрелов есть раненые - четыре человека пострадали», - рассказал Добряк.

По его словам, враг систематически разрушает гражданскую инфраструктуру, оставляя город без электричества, водоснабжения и газа.

Несмотря на тяжелые условия, эвакуация продолжается. Еще полтора месяца назад в городе проживало 48 тысяч человек, включая почти 5900 детей.