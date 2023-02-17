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У Покровську пролунали вибухи

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Київ, П'ятниця 17 лютого 2023 23:20
У Покровську пролунали вибухи Фото: у Покровську пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Покровську Донецької області сьогодні ввечері, 17 лютого, пролунали вибухи, у регіоні оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Про причини вибухів поки що офіційні джерела не повідомляють. Жителів регіону просять до закінчення повітряної тривоги залишатися в укриттях, або ж по можливості дотримуватися правила "двох стін".

Нагадаємо, що російські окупанти завдали удару Покровську Донецької області в середу, 15 лютого. Через атаку пошкоджено багатоповерхівку, поранення отримали двоє людей, ще двох жителів вдалося врятувати.

З-під завалів багатоповерхівки у Покровську Донецької області після ракетного обстрілу міста в середу, 15 лютого, витягли тіло одного загиблого.

Пізніше стало відомо, що внаслідок ворожої атаки загинули щонайменше дві людини. Внаслідок обстрілу було пошкоджено 4 багатоповерхівки та школу.

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