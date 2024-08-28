У Покровську з наступного тижня закриються банки, - ОВА

Про це повідомляє РБК-Україн а з посиланням на Telegram глави Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.

"До кінця тижня у Покровську ще працюватимуть банківські установи, але з понеділка залишаться тільки банкомати", - повідомив Філашкін.

За словами глави ОВА, у місті досі залишаються 38 тисяч людей і близько 1900 дітей

"Всі вони повинні евакуюватися до більш безпечних регіонів України", - наголосив він.