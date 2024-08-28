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У Покровську з наступного тижня закриються банки, - ОВА

Україна, Середа 28 серпня 2024 15:22
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У Покровську з наступного тижня закриються банки, - ОВА Фото: панки у Покровську припинять роботу (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Каріна Левицька

Банківські установи планують припинити роботу. Це відбудеться наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.

"До кінця тижня у Покровську ще працюватимуть банківські установи, але з понеділка залишаться тільки банкомати", - повідомив Філашкін.

За словами глави ОВА, у місті досі залишаються 38 тисяч людей і близько 1900 дітей

"Всі вони повинні евакуюватися до більш безпечних регіонів України", - наголосив він.

Нагадаємо, вчора Філашкін повідомив, що у Покровську та громаді значно посилили час дії комендантської години.

Зауважимо, що наразі у Покровську спостерігається найбільша активність РФ. Ворог намагається штурмувати позиції ЗСУ, а паралельно атакує місто та громаду. Ми повідомляли, що раніше сьогодні російські війська скинули авіабомбу на село під Покровськом.

Детальніше про те, як зараз живе Покровськ та яка ситуація з евакуацією населення, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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