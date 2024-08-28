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В Покровске со следующей недели закроются банки, - ОВА

Украина, Среда 28 августа 2024 15:22
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В Покровске со следующей недели закроются банки, - ОВА Фото: панки в Покровске прекратят работу (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Карина Левицкая

Банковские учреждения планируют прекратить работу. Это произойдет на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина.

"До конца недели в Покровске будут еще работать банковские учреждения, но с понедельника останутся только банкоматы", - сообщил Филашкин.

По словам главы ОВА, в городе до сих пор остаются 38 тысяч человек и около 1900 детей.

"Все они должны эвакуироваться в более безопасные регионы Украины", - подчеркнул он.

Напомним, вчера Филашкин сообщил, что в Покровске и общине значительно усилили время действия комендантского часа.

Заметим, что в настоящее время в Покровске наблюдается наибольшая активность РФ. Враг пытается штурмовать позиции ВСУ, а параллельно атакует город и общину. Мы сообщали, что ранее сегодня российские войска сбросили авиабомбу на село под Покровском.

Детальнее о том, как сейчас живет Покровск и какая ситуация с эвакуацией населения, можно узнать в материале РБК-Украина.

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