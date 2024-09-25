У Покровську, Кураховому та Торецьку ще залишилися цивільні, - Філашкін

Зазначається, що у Кураховому наразі залишається 2500 мешканців, а у громаді їх ще більше - близько 6000. Філашкін звернув увагу, що всіх дітей звідси було вивезено декілька тижнів тому, однак ситуація залишається складною, адже ворог продовжує обстрілювати місто та район, застосовуючи для цього КАБ-250 і КАБ-500.

"Велика кількість зруйнованого та пошкодженого житла. Ворог б’є по всім об’єктам критичної інфраструктури, намагається зруйнувати все", - додав він.

Філашкін повідомив, що у Торецьку залишається 1500 осіб. Евакуація відбувається повільно, всього по 1-2 особи за кілька днів. За його словами, потрапити у місто неможливо наразі ні представникам влади, ні навіть підрозділам поліції. Доступ мають лише військові.



"Коли вдається, то наші хлопці намагаються підтримати тих людей, які залишаються в місті, і питною водою, харчами й медичними наборами. Ситуація там теж дуже складна", - пояснив він.



Також Філашкін зазначив, що у Покровську залишається 15000 цивільних осіб, а серед них - 135 дітей. За його даними, понад 30000 людей протягом місяця виїхали.

Він додав, що у місті ворог зруйнував майже всі мости, а їх було три. Зараз росіяни обстрілюють евакуаційні шляхи, а половина Покровська залишається без електрики та газопостачання. Філашкін додав, що у місті також існують проблеми із водою.

Нагадаємо, сьогодні Генштаб України повідомив, що за добу на Торецькому напрямку окупанти за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації 6 разів атакував позиції ЗСУ. Відомо, що наразі бої тривають поблизу Щербинівки та Неліпівки.

Ситуація складна на Покровському напрямку. Повідомляється, що у районах Новоторецька, Лисівки, Новогродівки, Селідового та Костянтинівки точаться запеклі бої. Генштаб зазначив, що за добу росіяни здійснили 33 спроби штурму українських позицій.

За даними Генштабу, на Курахівському напрямку ЗСУ продовжує чинити опір ворогу. Відомо, що тривають 7 боєзіткнень в районах Цукуриного, Гірника та Георгіївки. Українські військові змогли відбити 11 ворожих штурмів.