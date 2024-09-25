В Покровске, Курахово и Торецке еще остались гражданские, - Филашкин

Отмечается, что в Курахово остается 2500 жителей, а в общине их еще больше - около 6000. Филашкин обратил внимание, что всех детей отсюда было вывезено несколько недель назад, однако ситуация остается сложной, ведь враг продолжает обстреливать город и район, применяя для этого КАБ-250 и КАБ-500.

"Большое количество разрушенного и поврежденного жилья. Враг бьет по всем объектам критической инфраструктуры, пытается разрушить все", – добавил он.

Филашкин сообщил, что в Торецке остается 1500 человек. Эвакуация происходит медленно, всего по 1-2 человека за несколько дней. По его словам, попасть в город невозможно пока ни представителям власти, ни даже подразделениям полиции. Доступ имеют только военные.



"Когда удается, то наши ребята пытаются поддержать тех людей, которые остаются в городе, и питьевой водой, продовольствием и медицинскими наборами. Ситуация там тоже очень сложная", - пояснил он.



Также Филашкин отметил, что в Покровске остается 15 000 гражданских лиц, а среди них - 135 детей. По его данным, более 30 000 человек в течение месяца уехали.

Он добавил, что в городе враг разрушил почти все мосты, а их было три. Сейчас россияне обстреливают эвакуационные пути, а половина Покровска остается без электричества и газоснабжения. Филашкин добавил, что в городе также есть проблемы с водой.

Напомним, сегодня Генштаб Украины сообщил , что за сутки на Торецком направлении оккупанты при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации 6 раз атаковали позиции ВСУ. Известно, что бои продолжаются вблизи Щербиновки и Нелиповки.

Ситуация сложная на Покровском направлении. Сообщается, что в районах Новоторецкая, Лисовки, Новогродовки, Селидового и Константиновки идут ожесточенные бои. Генштаб отметил, что за сутки россияне предприняли 33 попытки штурма украинских позиций.

По данным Генштаба, на Кураховском направлении ВСУ продолжает сопротивляться врагу. Известно, что продолжаются 7 боеприкосновений в районах Цукуриного, Горняка и Георгиевки. Украинские военные смогли отразить 11 вражеских штурмов.