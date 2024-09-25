RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Покровске, Курахово и Торецке еще остались гражданские, - Филашкин

Фото: эвакуация из Торецка (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Курахово, Торецк и Покровск постоянно находятся под вражескими обстрелами. Однако в этих городах и их районах все еще находятся гражданские.

Об этом заявил начальник Донецкой ОВА Вадим Фалишкин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный телемарафон "Единые новости".

Отмечается, что в Курахово остается 2500 жителей, а в общине их еще больше - около 6000. Филашкин обратил внимание, что всех детей отсюда было вывезено несколько недель назад, однако ситуация остается сложной, ведь враг продолжает обстреливать город и район, применяя для этого КАБ-250 и КАБ-500.

"Большое количество разрушенного и поврежденного жилья. Враг бьет по всем объектам критической инфраструктуры, пытается разрушить все", – добавил он.

Филашкин сообщил, что в Торецке остается 1500 человек. Эвакуация происходит медленно, всего по 1-2 человека за несколько дней. По его словам, попасть в город невозможно пока ни представителям власти, ни даже подразделениям полиции. Доступ имеют только военные.

"Когда удается, то наши ребята пытаются поддержать тех людей, которые остаются в городе, и питьевой водой, продовольствием и медицинскими наборами. Ситуация там тоже очень сложная", - пояснил он.

Также Филашкин отметил, что в Покровске остается 15 000 гражданских лиц, а среди них - 135 детей. По его данным, более 30 000 человек в течение месяца уехали.

Он добавил, что в городе враг разрушил почти все мосты, а их было три. Сейчас россияне обстреливают эвакуационные пути, а половина Покровска остается без электричества и газоснабжения. Филашкин добавил, что в городе также есть проблемы с водой.

Напомним, сегодня Генштаб Украины сообщил , что за сутки на Торецком направлении оккупанты при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации 6 раз атаковали позиции ВСУ. Известно, что бои продолжаются вблизи Щербиновки и Нелиповки.

Ситуация сложная на Покровском направлении. Сообщается, что в районах Новоторецкая, Лисовки, Новогродовки, Селидового и Константиновки идут ожесточенные бои. Генштаб отметил, что за сутки россияне предприняли 33 попытки штурма украинских позиций.

По данным Генштаба, на Кураховском направлении ВСУ продолжает сопротивляться врагу. Известно, что продолжаются 7 боеприкосновений в районах Цукуриного, Горняка и Георгиевки. Украинские военные смогли отразить 11 вражеских штурмов.

Напомним, что сегодня враг нанес удар по центру Краматорска. Уже известно о жертвах и раненых гражданских гражданах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПокровскКураховоТорецк