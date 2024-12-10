У Покровську, через постійні обстріли РФ, припинять постачання газу до будинків

За даними облгазу, газопостачання до Покровська буде припинено у четвер, 12 грудня. Причина - значні пошкодження газопроводу через постійні російські обстріли. Це призвело до того, що наразі не можлива ліквідація наслідків цих обстрілів.

"Впродовж останніх місяців фахівці АТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ", незважаючи на обстріли, робили все можливе, щоб жителі Покровська отримували природний газ та могли користуватися його благами", - сказано у повідомленні.

В облгазі порадили споживачам перекрити газові крани на газових приладах та на газопроводі до приладів. Абонентам приватного сектору радять перекрити запірний пристрій на газопроводі-вводі до будинку.

Ситуація на фронті та військова допомога США

Варто зауважити, що Покровський наразі є однією з найскладніших ділянок фронту. За попередніми даними російські війська знаходяться на відстані близько 11 км від міста, що змушує місцеву владу закликати мешканців до евакуації.

Як уточнив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, на Покровському напрямку перебувають десь понад 70 тисяч російських військових.