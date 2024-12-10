В Покровске, из-за постоянных обстрелов РФ, прекратят поставки газа в дома

По данным облгаза, газоснабжение в Покровск будет прекращено в четверг, 12 декабря. Причина - значительные повреждения газопровода из-за постоянных российских обстрелов. Это привело к тому, что пока невозможна ликвидация последствий этих обстрелов.

"В течение последних месяцев специалисты АО "ДОНЕЦКОБЛГАЗ", несмотря на обстрелы, делали все возможное, чтобы жители Покровска получали природный газ и могли пользоваться его благами", - говорится в сообщении.

В облгазе посоветовали потребителям перекрыть газовые краны на газовых приборах и на газопроводе к приборам.Абонентам частного сектора советуют перекрыть запорное устройство на газопроводе-вводе в дом.

Ситуация на фронте и военная помощь США

Стоит заметить, что Покровский сейчас является одним из самых сложных участков фронта. По предварительным данным российские войска находятся на расстоянии около 11 км от города, что заставляет местные власти призывать жителей к эвакуации.

Как уточнил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин, на Покровском направлении находятся где-то более 70 тысяч российских военных.