На Покровському та Новопавлівському напрямках тривають запеклі бої, - ОСУВ "Дніпро"

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що вчора загарбники завдали по території України 68 авіаударів, скинувши 127 КАБів.

Крім цього, окупанти залучили для ураження 4718 дронів-камікадзе та здійснили 5955 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, зокрема 140 - з РСЗВ.

На Покровському напрямку захисники зупинили 51 штурмову і наступальну дію агресора.