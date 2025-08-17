UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні

На Покровському та Новопавлівському напрямках тривають запеклі бої, - ОСУВ "Дніпро"

Фото: Росія атакує Покровський і Новопавлівський напрямки, ЗСУ стримують тиск (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Окупаційні війська не полишають спроб просунутися на Донеччині. За даними Об’єднаного стратегічного угруповання військ "Дніпро", ситуація залишається напруженою одразу на двох напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Дніпро".

На Покровському напрямку російська армія намагається блокувати Покровсько-Мирноградську агломерацію.

Ворог веде штурмові дії поблизу Родинського, Мирнограда, Проміня, Чунишиного, Новоекономічного, Лисівки та Звірового.

Також фіксуються атаки в районах Удачного, Новопавлівки, Філії та Горіхового з метою виходу на адміністративний кордон Донецької області.

Сили оборони стримують натиск, завдаючи значних втрат противнику.

На Новопавлівському напрямку окупанти зосередили зусилля біля Ялти, Андріївки-Клевцового, Воскресенки, Маліївки, Новомиколаївки, Тернового та Комишувахи.

Там тривають інтенсивні бої, російські війська намагаються розвинути наступ, попри великі втрати в живій силі й техніці.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що вчора загарбники завдали по території України 68 авіаударів, скинувши 127 КАБів.

Крім цього, окупанти залучили для ураження 4718 дронів-камікадзе та здійснили 5955 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, зокрема 140 - з РСЗВ.

На Покровському напрямку захисники зупинили 51 штурмову і наступальну дію агресора.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніРосійська Федерація