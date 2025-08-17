На Покровском и Новопавловском направлениях продолжаются ожесточенные бои, - ОСГВ "Днепр"

На Покровском направлении российская армия пытается блокировать Покровско-Мирноградскую агломерацию.

Враг ведет штурмовые действия вблизи Родинского, Мирнограда, Проминя, Чунишино, Новоэкономичного, Лысовки и Звирово.

Также фиксируются атаки в районах Удачного, Новопавловки, Филиала и Орехового с целью выхода на административную границу Донецкой области.

Силы обороны сдерживают натиск, нанося значительные потери противнику.

На Новопавловском направлении оккупанты сосредоточили усилия возле Ялты, Андреевки-Клевцово, Воскресенки, Малиевки, Новониколаевки, Тернового и Камышевахи.

Там продолжаются интенсивные бои, российские войска пытаются развить наступление, несмотря на большие потери в живой силе и технике.