На Покровском и Новопавловском направлениях продолжаются ожесточенные бои, - ОСГВ "Днепр"

Фото: Россия атакует Покровское и Новопавловское направления, ВСУ сдерживают давление (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Оккупационные войска не оставляют попыток продвинуться в Донецкой области. По данным Объединенной стратегической группировки войск "Днепр", ситуация остается напряженной сразу на двух направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСГВ "Днепр".

На Покровском направлении российская армия пытается блокировать Покровско-Мирноградскую агломерацию.

Враг ведет штурмовые действия вблизи Родинского, Мирнограда, Проминя, Чунишино, Новоэкономичного, Лысовки и Звирово.

Также фиксируются атаки в районах Удачного, Новопавловки, Филиала и Орехового с целью выхода на административную границу Донецкой области.

Силы обороны сдерживают натиск, нанося значительные потери противнику.

На Новопавловском направлении оккупанты сосредоточили усилия возле Ялты, Андреевки-Клевцово, Воскресенки, Малиевки, Новониколаевки, Тернового и Камышевахи.

Там продолжаются интенсивные бои, российские войска пытаются развить наступление, несмотря на большие потери в живой силе и технике.

Ситуация на фронте

Напомним, что вчера захватчики нанесли по территории Украины 68 авиаударов, сбросив 127 КАБов.

Кроме этого, оккупанты привлекли для поражения 4718 дронов-камикадзе и осуществили 5955 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе 140 - из РСЗО.

На Покровском направлении защитники остановили 51 штурмовое и наступательное действие агрессора.

