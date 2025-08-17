На Покровском и Новопавловском направлениях продолжаются ожесточенные бои, - ОСГВ "Днепр"

Оккупационные войска не оставляют попыток продвинуться в Донецкой области. По данным Объединенной стратегической группировки войск "Днепр", ситуация остается напряженной сразу на двух направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСГВ "Днепр".
На Покровском направлении российская армия пытается блокировать Покровско-Мирноградскую агломерацию.
Враг ведет штурмовые действия вблизи Родинского, Мирнограда, Проминя, Чунишино, Новоэкономичного, Лысовки и Звирово.
Также фиксируются атаки в районах Удачного, Новопавловки, Филиала и Орехового с целью выхода на административную границу Донецкой области.
Силы обороны сдерживают натиск, нанося значительные потери противнику.
На Новопавловском направлении оккупанты сосредоточили усилия возле Ялты, Андреевки-Клевцово, Воскресенки, Малиевки, Новониколаевки, Тернового и Камышевахи.
Там продолжаются интенсивные бои, российские войска пытаются развить наступление, несмотря на большие потери в живой силе и технике.
Напомним, что вчера захватчики нанесли по территории Украины 68 авиаударов, сбросив 127 КАБов.
Кроме этого, оккупанты привлекли для поражения 4718 дронов-камикадзе и осуществили 5955 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе 140 - из РСЗО.
На Покровском направлении защитники остановили 51 штурмовое и наступательное действие агрессора.