На Покровському напрямку ЗСУ відбили 73 атаки окупантів, - Генштаб

Нагадаємо, що за минулу добу, з 28 на 29 березня, російська армія втратила 1740 військових, 64 артилерійські системи та 23 танки.

Загальні втрати ворога з 24 лютого 2022 року по 29 березня 2025 року орієнтовно становлять 912 490 ліквідованих окупантів, 10 478 танків та 21 796 бойових броньованих машин.

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