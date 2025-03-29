На Покровском направлении ВСУ отбили 73 атаки оккупантов, - Генштаб

Российские войска продолжают массированные атаки на разных направлениях, но ВСУ успешно сдерживают натиск. За минувшие сутки украинские защитники отбили 183.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
За минувшие сутки зафиксировано 183 боевых столкновения. Противник нанес один ракетный удар, применив пять ракет, 94 авиаударов, сбросив 179 управляемых авиабомб, совершил 5899 обстрелов, из них 145 - из реактивных систем залпового огня, и 2853 удара дронами-камикадзе.
Харьковское: 4 атаки в районах Волчанска и Каменки;
Купянское: 3 атаки в районах Загрызово и Богуславки;
Лиманское: 16 атак вблизи Надежды, Ямполовки, Грековки, Нового, Новомихайловки, Зеленой Долины;
Северский: 1 атака возле Ивано-Дарьевки;
Краматорский: 4 атаки в районе Часового Яра, Белой Горы, Предтечино;
Торецкий: 20 атак возле Торецка, Дилиевки, Щербиновки;
Покровский: 73 атаки возле 14 населенных пунктов, в том числе Пантелеймоновки, Александрополя, Тарасовки, Елизаветовки;
Новопавловский: 17 атак возле Константинополя, Разлива, Днепроэнергии;
Гуляйпольский: 4 атаки в районе Привольного;
Ореховский: 8 атак в направлении Щербаков, Малых Щербаков, Малой Токмачки;
Приднепровский: 2 атаки остановлены;
Волынский и Полесский: Признаков формирования наступательных группировок не зафиксировано.
Силы обороны нанесли врагу потери:
Напомним, что за минувшие сутки, с 28 на 29 марта, российская армия потеряла 1740 военных, 64 артиллерийские системы и 23 танка.
Общие потери врага с 24 февраля 2022 года по 29 марта 2025 года ориентировочно составляют 912 490 ликвидированных оккупантов, 10 478 танков и 21 796 боевых бронированных машин.
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