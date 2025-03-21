На Покровському напрямку зберігається висока активність росіян, - Генштаб

На фронті від початку доби 21 березня відбулося 68 бойових зіткнень. Висока активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

На Харківському напрямку противник один раз намагався атакувати позиції Сил оборони у районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня двічі намагався просунутися до наших позицій в районах Піщаного та Кругляківки. Сили оборони успішно відбили ворожі атаки.

На Лиманському напрямку відбулося 12 боєзіткнень у районах населених пунктів Копанки, Новомихайлівка, Нове, Зелена Долина, Ямполівка, Торське та Іванівки. Чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили одну атаку противника в районі Білогорівки. Одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку противник тричі атакував у районах Часового Яру, Андріївки та в напрямку Предтечиного. Наші захисники відбили всі атаки ворога.

На Торецькому напрямку загарбники 13 разів атакували в районах Дачного, Дружби та Торецька. Чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

Висока активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку. П’ятнадцять разів протягом дня противник намагався просунутися до наших позицій поблизу населених пунктів Зелене Поле, Єлизаветівка, Удачне, Преображенка, Богданівка та Андріївка. Одне боєзіткнення триває дотепер. Також ворог завдав авіаційних ударів по району населеного пункту Покровськ.

На Новопавлівському напрямку агресор п’ять разів атакував у районах Костянтинополя та Дніпроенергії. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Гуляйпільському напрямку захисники відбили одну атаку противника в районі Новосілки. Ворог завдав авіаційних ударів цілив по населених пунктах Шевченко, Новодарівка, Новопіль та Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив, проте, завдав авіаційних ударів по районах Новоданилівки та Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворог один раз безуспішно намагався атакувати позиції наших військ.

У Курській області українські захисники відбивають одну атаку загарбників, всього на даний час вже зафіксовано 13 боєзіткнень. Ворог завдав 7 авіаційних ударів, скинувши 8 керованих бомб по населених пунктах та позиціях Сил оборони. Крім того, здійснив 155 артилерійських обстрілів, зокрема три - із реактивних систем залпового вогню.