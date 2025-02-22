На Покровському напрямку ворог втратив за день 245 військових і рідкісний вогнемет, - ЗСУ

Російські обстріли

Російські загарбники під час ударів по Силах оборони України та населених пунктах завдали одного ракетного та 43 авіаційних ударів із застосуванням двох ракет та 53 КАБ.

Також ворог завдав 1128 ударів донами-камікадзе, та здійснив понад 4 тисячі обстрілів із використанням різних типів озброєння, поінформували у військовому командуванні, розповідаючі про оперативну ситуацію станом на 22.00 21 лютого.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку воїни ЗСУ відбили 1 російський штурм в районі Вовчанська, ще 1 бій триває. Противник завдав авіаудару по населеному пункту Золочів.

На Куп’янському напрямку окупанти 5 разів намагалися витіснити підрозділи ЗСУ із займаних позицій поблизу Загризового. 1 бій ще триває.

На Лиманському напрямку ворог атакував 7 разів, намагався просунутись вперед неподалік н.п. Копанки, Новолюбівка, Терни, Ямполівка та Колодязі. Досі тривають 2 боєзіткнення. Росавіація завдавала ударів по н.п. Борова.

На Краматорському напрямку українські захисники відбивають 3 ворожі спроби просунутись вперед поблизу н.п. Васюківка. Під ворожими авіаударами опинилися Часів Яр та Костянтинівка.

На Торецькому напрямку росіяни 9 разів намагалися вклинитися в оборону ЗСУ. В районах Торецька та Диліївки українські воїни відбили 2 ворожі штурми, ще 7 атак - тривають.

У Генштабі зазначили, що ворог активно атакував на Покровському напрямку, й тут впродовж дня українські оборонці відбили 29 штурмових та наступальних дій противника.

Як розповіли військові, найбільша активність ворога фіксується в районах н.п. Водяне Друге, Єлизаветівка, Свиридонівка, Промінь, Піщане, Сергіївка, Андріївка, Улакли, Удачне, Надіївка та Молодецьке. Авіаударів зазнали н.п. Гродівка, Лисівка, Мирноград та Новоолександрівка.

"За наявною на цей час інформацією, за сьогоднішній день втрати агресора на даному напрямку склали 245 осіб, з них 101 - безповоротно", - передали в Генштабі.

Крім того, додали у військовому командуванні, було знищено 7 автомобілів, гармату, ББМ, РСЗВ БМ-21 "Град" та 2 мотоцикли.

"Окрім того, пошкоджено танк, важку вогнеметну систему ТОС-2 “Тосочка”, гармату та автомобіль окупантів", - додали в Силах оборони України.

На Новопавлівському напрямку воїни ЗСУ зупинили 5 ворожі штурми, окупанти намагалися прорвати українські оборонні рубежі в районах Костянтинополя та Бурлацького.

На Гуляйпільському напрямку під ворожі авіаудари некерованими ракетами попали н.п. Новопіль та Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку тривають 3 атаки противника біля н.п. Щербаки та П’ятихатки.

На Курському напрямку відбулося 14 боїв. Також ворог завдав 17 авіаційних ударів (24 КАБ) та здійснив 368 артилерійських обстрілів (з них 3 із РСЗВ).

На Сіверському та Придніпровському напрямках російські загарбники не проводили наступальних дій.