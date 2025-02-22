На Покровском направлении враг потерял за день 245 военных и редкий огнемет, - ВСУ

На фронте фиксируется некоторое уменьшение количества боев - с начала суток 21 февраля и до вечера произошло 80 боевых столкновений, при этом сутками ранее фиксировалось 112. Покровское направление остается самым "горячим", и там враг несет существенные потери.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.
Российские захватчики во время ударов по Силам обороны Украины и населенным пунктам нанесли один ракетный и 43 авиационных ударов с применением двух ракет и 53 КАБ.
Также враг нанес 1128 ударов донами-камикадзе, и совершил более 4 тысяч обстрелов с использованием различных типов вооружения, проинформировали в военном командовании, рассказывая об оперативной ситуации по состоянию на 22.00 21 февраля.
На Харьковском направлении воины ВСУ отбили 1 российский штурм в районе Волчанска, еще 1 бой продолжается. Противник нанес авиаудар по населенному пункту Золочев.
На Купянском направлении оккупанты 5 раз пытались вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций вблизи Загрызово. 1 бой еще продолжается.
На Лиманском направлении враг атаковал 7 раз, пытался продвинуться вперед неподалеку н.п. Копанки, Новолюбовка, Терны, Ямполовка и Колодязи. До сих пор продолжаются 2 боестолкновения. Росавиация наносила удары по н.п. Боровая.
На Краматорском направлении украинские защитники отражают 3 вражеские попытки продвинуться вперед вблизи н.п. Васюковка. Под вражескими авиаударами оказались Часов Яр и Константиновка.
На Торецком направлении россияне 9 раз пытались вклиниться в оборону ВСУ. В районах Торецка и Дилиевки украинские воины отбили 2 вражеских штурма, еще 7 атак - продолжаются.
В Генштабе отметили, что враг активно атаковал на Покровском направлении, и здесь в течение дня украинские защитники отбили 29 штурмовых и наступательных действий противника.
Как рассказали военные, наибольшая активность врага фиксируется в районах н.п. Водяное Второе, Елизаветовка, Свиридоновка, Луч, Песчаное, Сергеевка, Андреевка, Улаклы, Удачное, Надиевка и Молодецкое. Авиаударам подверглись н.п. Гродовка, Лисовка, Мирноград и Новоалександровка.
"По имеющейся на данный момент информации, за сегодняшний день потери агрессора на данном направлении составили 245 человек, из них 101 - безвозвратно", - передали в Генштабе.
Кроме того, добавили в военном командовании, были уничтожены 7 автомобилей, пушка, ББМ, РСЗО БМ-21 "Град" и 2 мотоцикла.
"Кроме того, повреждены танк, тяжелая огнеметная система ТОС-2 "Тосочка", пушка и автомобиль оккупантов", - добавили в Силах обороны Украины.
На Новопавловском направлении воины ВСУ остановили 5 вражеских штурмов, оккупанты пытались прорвать украинские оборонительные рубежи в районах Константинополя и Бурлацкого.
На Гуляйпольском направлении под вражеские авиаудары неуправляемыми ракетами попали н.п. Новополь и Гуляйполе.
На Ореховском направлении продолжаются 3 атаки противника у н.п. Щербаки и Пятихатки.
На Курском направлении произошло 14 боев. Также враг нанес 17 авиационных ударов (24 КАБ) и совершил 368 артиллерийских обстрелов (из них 3 из РСЗО).
На Северском и Приднепровском направлениях российские захватчики не проводили наступательных действий.
Напомним, в середине февраля OSINT-аналитики писали, что украинские защитники впервые уничтожили российскую редкую РСЗО "Тосочка". Это также произошло на Покровском направлении. Речь идет о 220-мм тяжелой огнеметной системе ТОС-2 "Тосочка", которая является дальнейшим развитием тяжелых огнеметных систем типа ТОС-1 "Буратино/ТОС-1А "Солнцепек".
Также сообщалось, что 21 февраля вечером в своем обращении президент Владимир Зеленский отметил, что Силы обороны Украины на фронте держат ключевые направления.
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