На Покровском направлении враг потерял за день 245 военных и редкий огнемет, - ВСУ

Российские обстрелы

Российские захватчики во время ударов по Силам обороны Украины и населенным пунктам нанесли один ракетный и 43 авиационных ударов с применением двух ракет и 53 КАБ.

Также враг нанес 1128 ударов донами-камикадзе, и совершил более 4 тысяч обстрелов с использованием различных типов вооружения, проинформировали в военном командовании, рассказывая об оперативной ситуации по состоянию на 22.00 21 февраля.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении воины ВСУ отбили 1 российский штурм в районе Волчанска, еще 1 бой продолжается. Противник нанес авиаудар по населенному пункту Золочев.

На Купянском направлении оккупанты 5 раз пытались вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций вблизи Загрызово. 1 бой еще продолжается.

На Лиманском направлении враг атаковал 7 раз, пытался продвинуться вперед неподалеку н.п. Копанки, Новолюбовка, Терны, Ямполовка и Колодязи. До сих пор продолжаются 2 боестолкновения. Росавиация наносила удары по н.п. Боровая.

На Краматорском направлении украинские защитники отражают 3 вражеские попытки продвинуться вперед вблизи н.п. Васюковка. Под вражескими авиаударами оказались Часов Яр и Константиновка.

На Торецком направлении россияне 9 раз пытались вклиниться в оборону ВСУ. В районах Торецка и Дилиевки украинские воины отбили 2 вражеских штурма, еще 7 атак - продолжаются.

В Генштабе отметили, что враг активно атаковал на Покровском направлении, и здесь в течение дня украинские защитники отбили 29 штурмовых и наступательных действий противника.

Как рассказали военные, наибольшая активность врага фиксируется в районах н.п. Водяное Второе, Елизаветовка, Свиридоновка, Луч, Песчаное, Сергеевка, Андреевка, Улаклы, Удачное, Надиевка и Молодецкое. Авиаударам подверглись н.п. Гродовка, Лисовка, Мирноград и Новоалександровка.

"По имеющейся на данный момент информации, за сегодняшний день потери агрессора на данном направлении составили 245 человек, из них 101 - безвозвратно", - передали в Генштабе.

Кроме того, добавили в военном командовании, были уничтожены 7 автомобилей, пушка, ББМ, РСЗО БМ-21 "Град" и 2 мотоцикла.

"Кроме того, повреждены танк, тяжелая огнеметная система ТОС-2 "Тосочка", пушка и автомобиль оккупантов", - добавили в Силах обороны Украины.

На Новопавловском направлении воины ВСУ остановили 5 вражеских штурмов, оккупанты пытались прорвать украинские оборонительные рубежи в районах Константинополя и Бурлацкого.

На Гуляйпольском направлении под вражеские авиаудары неуправляемыми ракетами попали н.п. Новополь и Гуляйполе.

На Ореховском направлении продолжаются 3 атаки противника у н.п. Щербаки и Пятихатки.

На Курском направлении произошло 14 боев. Также враг нанес 17 авиационных ударов (24 КАБ) и совершил 368 артиллерийских обстрелов (из них 3 из РСЗО).

На Северском и Приднепровском направлениях российские захватчики не проводили наступательных действий.