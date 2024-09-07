На Покровському напрямку відбулося 44 бої, РФ втратила понад 240 військових, - Генштаб

Станом на 22:00, 7 вересня, на фронті протягом доби відбулося 168 бойових зіткнень. 44 з них на Покровському напрямку, де ворог втратив понад 240 своїх військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірній звіт Генштабу ЗСУ в Telegram.

Ворожі обстріли

Сьогодні по території України держава-терорист завдала одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, 70 авіаударів, скинувши при цьому 90 КАБів. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 581 дрон-камікадзе та здійснили понад 3100 обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах із використанням різних типів зброї.

Ситуація на фронтах

На Харківському напрямку російські терористи один раз, за підтримки авіації, штурмували позиції підрозділів ЗСУ в районі Вовчанська.

"За наявною на цей час інформацією, українські захисники на Харківському напрямку ліквідували та поранили більше 60 окупантів, знищили два танка, чотири бойових броньованих машини, 40 БпЛА та автомобіль, також було пошкоджено артилерійську систему та чотири автомобіля противника", - йдеться у повідомленні.

Сімнадцять разів ворог атакував українські позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу населених пунктів Синьківки, Лозової, Стельмахівки, Петропавлівки, Глушківки та Андріївки підрозділи Сил оборони відбили сім наступальних дій. Ситуація напружена, десять боєзіткнень триває.

На Лиманському напрямку за день російські війська 25 разів атакували українських захисників в районах Чернещини, Невського, Лозової, Торського, Макіївки та Діброви. На цей час продовжуються три боєзіткнення.

Активність ворога на Сіверському напрямку проявилась сімома штурмовими діями, окупанти намагалися витіснити захисників України з позицій в районах Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки. Триває одне боєзіткнення.

На Краматорському напрямку українські воїни відбивали шість спроб загарбників просунутись поблизу Часового Яру, Андріївки та Кліщіївки. Всі атаки відбито.

На Торецькому напрямку окупанти, за підтримки авіації, вісім разів атакували позиції ЗСУ поблизу Торецька, Неліпівки та Сухої Балки. Чотири боя ще тривають.

На Покровському напрямку впродовж дня агресор атакував українські підрозділи 44 рази. Найбільшу активність проявляв в районі Новогродівки, Михайлівки та Гродівки. Силами оборони України відбито 39 атак, ще п’ять боєзіткнень тривають.

"За наявною інформацією, сьогодні окупанти на цьому напрямку втратили більше 240 військовослужбовців вбитими та пораненими. Підрахунок продовжується", - зазначив Генштаб.

Також напружена ситуація і на Курахівському напрямку, де на цей час доби наші захисники відбивали 42 ворожих штурми. Загарбники намагалися просунутися поблизу Костянтинівки, Красногорівки, Галицинівки та Георгіївки. Триває сім боєзіткнень.

На Времівському напрямку за сьогодні агресор шість разів штурмував передній край оборони в напрямку Водяного та Вугледару. Українські воїни зупинили шість ворожих атак, ще одна атака - триває.

На Придніпровському напрямку 11 штурмових дій ворога успіху не мали. Втрат позицій не допущено.

На інших напрямках суттєвих змін не відбулося.

Крім того, Генштаб ЗСУ за ефективну бойову роботу відзначив воїнів 25-тої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ Збройних Сил України.